Туристический автобус столкнулся с фурой в Белоруссии

Автобус с туристами столкнулся с фурой на севере Белоруссии. Шесть пассажиров и водитель автобуса доставлены в больницу. Об этом сообщили в МВД республики.

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ДТП случилось около 21:00 на автодороге М-8 (граница Российской Федерации –Витебск – Гомель) неподалеку от деревни Вархи. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель автобуса. Он совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком.

В салоне находились 26 человек, из них два водителя. Пассажиры покинули автобус самостоятельно, одному из водителей потребовалась помощь спасателей. Позже шесть человек и водитель были госпитализированы в больницу в Витебске. Остальные пассажиры отправлены домой другим транспортом атопарка.