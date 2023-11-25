В ДТП под Калугой пострадали три человека

"25 ноября в 17:00 на автодороге Калуга - Перемышль произошло столкновение двух транспортных средств. Трактор, выезжая со стороны Вырки, со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю автомашины Haval. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний 2011 года рождения", - говорится в сообщении.