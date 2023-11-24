Известный футболист разбил дорогую машину и отказался от проверки на алкоголь

Итальянский нападающий Марио Балотелли в четверг вечером попал в ДТП в итальянском городе Ордзинуови, сообщает местное издание Fatto Quotidiano.

По информации источника, 33 летний футболист врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет 114 тысяч евро. В автомобиле сработали подушки безопасности, Балотелли после ДТП вышел из машины и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм.

Отмечается, что Балотелли отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.