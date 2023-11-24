Известный футболист разбил дорогую машину и отказался от проверки на алкоголь

Балотелли разбил машину дороже 100 тысяч евро в ДТП и отказался пройти медосвидетельствование на алкоголь
Итальянский нападающий Марио Балотелли в четверг вечером попал в ДТП в итальянском городе Ордзинуови, сообщает местное издание Fatto Quotidiano.
По информации источника, 33 летний футболист врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет 114 тысяч евро. В автомобиле сработали подушки безопасности, Балотелли после ДТП вышел из машины и лег на землю.
После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм.
Отмечается, что Балотелли отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.
Ранее Балотелли выступал за итальянские «Интер», «Милан», «Брешию», «Монцу», французские «Ниццу» и «Марсель», английский «Ливерпуль», а также швейцарский «Сьон». Сейчас итальянец защищает цвета турецкого «Адана Демирспор». В составе сборной Италии Балотелли стал серебряным призером чемпионата Европы 2012.