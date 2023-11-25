В Нижнем Тагиле в ДТП со снегоуборщиком пострадали два ребенка

В Нижнем Тагиле водитель погрузчика-экскаватора превысил скорость, из-за чего совершил ДТП с автомобилем Škoda. В результате аварии девочки 12 и 15 лет, находившиеся в салоне иномарки, получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Водитель погрузчика-экскаватора JCB 40-летний мужчина, двигаясь с небезопасной скоростью, допустил столкновение с впереди стоящим в попутном направлении автомобилем Škoda Fabia, под управлением 43-летней женщины. Два несовершеннолетних пассажира иномарки, девочки 12 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи, отпущены домой», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Погрузчик объяснил, что направлялся расчищать территорию от снега, увидев легковушку, которая остановилась перед главной дорогой, попытался затормозить, но остановить транспорт не смог. В отношении мужчины составлены административные материалы. По факту ДТП проводится административное расследование.