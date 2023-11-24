В Башкирии машина съехала с моста

"Поступило сообщение, что в Белорецком районе вблизи деревни Азнагулово в реку Белую легковой автомобиль съехал с моста. По уточненной информации, автомобиль Skoda Fabia достали трактором местные жители. К сожалению, врачи констатировали смерть мальчика 2018 года рождения, девочки 2016 года рождения и их мамы 1982 года рождения", - сказано в сообщении.