В ДТП в Крыму погибли три человека

"По предварительным данным, около 17:15 мск на автодороге Симферополь - Красноперекопск - граница с Украиной водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением водителя 1999 года рождения. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств. Женщина 1982 года рождения, которая находилась в иномарке в качестве пассажира, также получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.