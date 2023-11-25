Автобус с детьми съехал в кювет на трассе под Калугой

Шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Калужской области
Один человек погиб, шестеро детей пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Калужской области.
Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
По данным ведомства, авария произошла на трассе Малоярославец — Боровск.
По предварительным данным, водитель машины Renault Logan столкнулся автобусом. В результате столкновения автобус съехал в кювет.
«По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомашины Renault погиб. Пострадали шесть несовершеннолетних, которые ехали в автобусе», — говорится в сообщении.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске два человека погибли при столкновении пяти автомобилей.