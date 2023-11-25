В Новосибирской области в двойном ДТП пострадали пять человек

В Новосибирской области при столкновении двух легковых автомобилей и последующего столкновения бензовоза с одной из поврежденных машин и грузовиком пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В результате ДТП пострадали пять человек. Сейчас уточняется, кто из какой машины", - сказали в полиции.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области ТАСС уточнили, что один из пострадавших - сотрудник МЧС.

"Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова, где столкнулись два легковых автомобиля. В пожарную машину врезался пустой бензовоз, пострадал водитель [пожарной машины], он госпитализирован", - рассказали в главке МЧС.