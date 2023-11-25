В Нижнем Тагиле снегоуборщик устроил массовое ДТП

«При расчистке дороги от снега, трактор зацепил три легковушки. Все транспортные средства получили механические повреждения. О наличии или отсутствии пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца.