В Нижнем Тагиле снегоуборщик устроил массовое ДТП
В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Горошникова — Пархоменко при расчистке дорог снегоуборщик спровоцировал ДТП с тремя легковушками. Об этом рассказал очевидец аварии.
«При расчистке дороги от снега, трактор зацепил три легковушки. Все транспортные средства получили механические повреждения. О наличии или отсутствии пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца.
Из-за аварии на перекрестке образовался затор.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.