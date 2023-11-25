В Нижнем Тагиле снегоуборщик устроил массовое ДТП

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Горошникова — Пархоменко при расчистке дорог снегоуборщик спровоцировал ДТП с тремя легковушками. Об этом рассказал очевидец аварии.

В Нижнем Тагиле снегоуборщик устроил массовое ДТП
© Ura.Ru

«При расчистке дороги от снега, трактор зацепил три легковушки. Все транспортные средства получили механические повреждения. О наличии или отсутствии пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца.

Из-за аварии на перекрестке образовался затор.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.