По предварительным данным, девушка не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов, стоявших перед светофором. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

ДТП произошло на Открытом шоссе (в районе дома 12с3). Дептранс опубликовал видео с моментом аварии. На кадрах видно, что BMW на большой скорости пыталась проехать перекресток, однако ее неожиданно занесло и отбросило на людей, стоящих перед регулируемым пешеходным переходом.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.