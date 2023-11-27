В Москве женщина поскользнулась и упала под автобус

Женщина в Северо-Западном административном округе Москвы поскользнулась и попала под автобус. Происшествие случилось в Северном Тушино на улице Планерной. Пострадавшая поскользнулась около одного из терминалов, ее госпитализировали с травмами, передает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Во время ДТП с участием автобуса N267 в нем не было пассажиров, уточнил источник. На место оперативно вызвали скорую помощь и сотрудников ДПС. Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшей перелом ребер и ушиб брюшной полости, ее направили в Боткинскую больницу.