Движение в Северо-Западном тоннеле в сторону МКАД затруднено из-за возгорания автомобиля
Движение транспорта затруднено в Северо-Западном тоннеле в сторону МКАД из-за возгорания машины, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Из-за возгорания автомобиля в Северо-Западном тоннеле осложнено движение в сторону МКАД. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.
Водителям рекомендовали объезжать этот участок.
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