Иномарку зажало между двумя грузовыми авто после аварии на МКАД

Ford Transit зажало между двумя грузовыми автомобилями после ДТП на МКАД. Об этом сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале.

Авария произошла на внешней стороне 6 км кольцевой автодороги. Согласно снимку с места происшествия, три автомобиля столкнулись «паровозиком» — иномарка врезалась в грузовик, а сзади ее придавила фура. Ford сильно смяло.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение на участке затруднено — сейчас свободны лишь три полосы из пяти.

По информации Telegram-канала «МК», водитель зажатой машины выжил и не получил серьезных травм. О состоянии остальных участников аварии не уточняется.