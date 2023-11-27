Иномарку зажало между двумя грузовыми авто после аварии на МКАД
Ford Transit зажало между двумя грузовыми автомобилями после ДТП на МКАД. Об этом сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале.
Авария произошла на внешней стороне 6 км кольцевой автодороги. Согласно снимку с места происшествия, три автомобиля столкнулись «паровозиком» — иномарка врезалась в грузовик, а сзади ее придавила фура. Ford сильно смяло.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение на участке затруднено — сейчас свободны лишь три полосы из пяти.
По информации Telegram-канала «МК», водитель зажатой машины выжил и не получил серьезных травм. О состоянии остальных участников аварии не уточняется.
Напомним, что 25 ноября три человека пострадали в ДТП, произошедшем на Открытом шоссе в Москве. По предварительной информации, девушка за рулем BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, которые находились на тротуаре.