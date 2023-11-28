«Я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции . Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке», — написал Павел Артеев.

Он подчеркнул, что считает себя вдвойне виновным из-за того, что не оправдал доверие, будучи чиновником, так как должен «работать на благо людей».

Ранее сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев был заподозрен в том, что сел пьяным за руль, сбил дорожные знаки и уснул. Видео с машиной парламентария и тем, как она ехала зигзагами по дороге, появилось в соцсетях. Сам он объяснил произошедшее проблемами с сердцем. Сенатор также отметил, что был трезвым и никаких протоколов сотрудники ГИБДД на него не составляли. В итоге Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Олега Королева.