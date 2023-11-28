Замминистра МЧС попал в аварию в центре Москвы и уехал с места ДТП

Заместитель министра МЧС Анатолий Супруновский попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. Инцидент произошел рядом с Домом Правительства, когда автомобиль чиновника выехал на встречную полосу.

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Как сообщает «База», «Ленд Крузер» МЧС с Супруновским выехал на полосу встречного движения и задел другой автомобиль. В результате никто не пострадал, у внедорожника сломалось боковое зеркало.

После столкновения машина с замминистра скрылась с места ДТП, так как Супруновский опаздывал на встречу в Белый дом. Однако затем водитель вернулся, чтобы дождаться приезда полиции и оформить происшествие.