Замминистра МЧС попал в аварию в центре Москвы и уехал с места ДТП
Заместитель министра МЧС Анатолий Супруновский попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. Инцидент произошел рядом с Домом Правительства, когда автомобиль чиновника выехал на встречную полосу.
Как сообщает «База», «Ленд Крузер» МЧС с Супруновским выехал на полосу встречного движения и задел другой автомобиль. В результате никто не пострадал, у внедорожника сломалось боковое зеркало.
После столкновения машина с замминистра скрылась с места ДТП, так как Супруновский опаздывал на встречу в Белый дом. Однако затем водитель вернулся, чтобы дождаться приезда полиции и оформить происшествие.
Неизвестно, будут ли применены санкции к водителю МЧС в связи с оставлением места ДТП, хотя он и вернулся. Решать это будет суд.Ранее «ЧП Столица» сообщала о том, что за два дня в Петербурге поймали 270 нетрезвых водителей.