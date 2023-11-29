В Екатеринбурге около 40 машин попали в аварию

Утром в среду, 29 ноября, в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием около 40 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram.

ДТП случилось на 85 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).

По предварительной версии прокуратуры, водители машин не справились с управлением из-за ненадлежащего состояния дороги — она стала скользкой из-за гололеда, также на ней образовался снежный накат. Несколько человек пострадали.

Очевидцы сообщили E1.RU, что после ДТП на ЕКАД образовалась пробка, в нее попали три реанимобиля.

Прокуратура взяла на контроль административное дело о массовом ДТП. Прокуроры дадут правовую оценку деятельности администрации Екатеринбурга и организаций, отвечающих за содержание дорог зимой.