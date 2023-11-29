В Екатеринбурге около 40 машин попали в аварию
Утром в среду, 29 ноября, в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием около 40 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram.
ДТП случилось на 85 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).
По предварительной версии прокуратуры, водители машин не справились с управлением из-за ненадлежащего состояния дороги — она стала скользкой из-за гололеда, также на ней образовался снежный накат. Несколько человек пострадали.
Очевидцы сообщили E1.RU, что после ДТП на ЕКАД образовалась пробка, в нее попали три реанимобиля.
Прокуратура взяла на контроль административное дело о массовом ДТП. Прокуроры дадут правовую оценку деятельности администрации Екатеринбурга и организаций, отвечающих за содержание дорог зимой.
Вечером 26 ноября жертвой массового ДТП в Ленинградской области стал один человек, еще двое пострадали. Авария произошла на 117-м километре трассы «Кола», несколько авто столкнулись после выезда микроавтобуса Ford Transit на встречную полосу.