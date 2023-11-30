Массовое ДТП затруднило движение в Лефортовском тоннеле Москвы
Сразу четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы, движение транспорта затруднено. Об этом со ссылкой экстренные службы столицы пишет РИА Новости.
«Произошло ДТП с участием четырех автомашин», - пояснил он, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
В тоннеле из-за аварии возникла пробка, движение транспорта затруднено.
При этом накануне Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео из Лефортовского тоннеля, на котором видно стоящие машины и стену из пара, перекрывшую дорогу автомобилистам.
Ранее в Москве девушка на BMW не справилась с управлением и сбила трех пешеходов, стоявших перед светофором. ДТП произошло на Открытом шоссе (в районе дома 12с3). Источники телеканала 360 отметили, что девушка могла наехать на препятствие вблизи станции метро «Бульвар Рокоссовского».