Массовое ДТП затруднило движение в Лефортовском тоннеле Москвы

Сразу четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы, движение транспорта затруднено. Об этом со ссылкой экстренные службы столицы пишет РИА Новости.

«Произошло ДТП с участием четырех автомашин», - пояснил он, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В тоннеле из-за аварии возникла пробка, движение транспорта затруднено.

При этом накануне Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео из Лефортовского тоннеля, на котором видно стоящие машины и стену из пара, перекрывшую дорогу автомобилистам.