Массовое ДТП затруднило движение в Лефортовском тоннеле Москвы

Сразу четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы, движение транспорта затруднено. Об этом со ссылкой экстренные службы столицы пишет РИА Новости.

Массовое ДТП затруднило движение в Лефортовском тоннеле Москвы
© РИА Новости

«Произошло ДТП с участием четырех автомашин», - пояснил он, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В тоннеле из-за аварии возникла пробка, движение транспорта затруднено.

При этом накануне Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео из Лефортовского тоннеля, на котором видно стоящие машины и стену из пара, перекрывшую дорогу автомобилистам.

Ранее в Москве девушка на BMW не справилась с управлением и сбила трех пешеходов, стоявших перед светофором. ДТП произошло на Открытом шоссе (в районе дома 12с3). Источники телеканала 360 отметили, что девушка могла наехать на препятствие вблизи станции метро «Бульвар Рокоссовского».

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