В Германии мотоциклист выжил в аварии на скорости 300 км/ч. Видео

В Германии мотоциклист выжил в аварии на скорости 300 км/ч
В Германии мотоциклист выжил, попав в аварию на скорости 299 км/ч. Об этом рассказали в полиции округа Средняя Франкония, которая опубликовала в соцсетях запись ДТП с камеры, закрепленной на шлеме байкера.
Мотоциклист упал и получил серьезные травмы, его байк врезался в ограждение. Пострадавшим оказался 56-летний житель района Эрланген-Хёхштадт. По данным полиции, общий ущерб в результате ДТП составил €29 тыс.
В местной полиции отметили, что начали публиковать кадры видео с кадрами серьезных аварий, чтобы продемонстрировать водителям риск езды на высокой скорости.
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