BMW снесла столб и оставила без электричества станицу

Автомобиль BMW вылетел с трассы, пробив ограждение, и врезался в столбы высоковольтной ЛЭП, питающей населенный пункт. О пострадавших в результате аварии не сообщается. Представители электросетей готовятся приступить к восстановительным работам.

На фото и видео с места происшествия видно, что немецкий автомобиль в результате аварии опрокинулся набок, также у него смята задняя часть крыши. Слетев с насыпи, неуправляемый BMW также врезался в седан Lifan, у этого автомобиля сильно деформирован кузов.