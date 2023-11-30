В Калининградской области самосвал раздавил Audi, ее водитель выжил

В Калининградской области груженный песком самосвал переехал автомобиль Audi. Водителю легковой машины удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

© Газета.ру

По предварительным данным водитель Audi при перестроении с правой в левую полосу не заметил самосвал Renault с песком из-за другого грузового автомобиля. В результате Renault наехал на Audi правым колесом, оно оказалось в салоне легкового автомобиля сразу за водительским креслом.