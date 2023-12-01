Семья погибла в ДТП под Челябинском

В Челябинской области семья из трех человек погибла в ДТП.
В Челябинской области сегодня, 1 декабря, на автодороге Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на территории Брединского района водитель, управляя автомобилем Datsun, из-за гололеда не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Scania под управлением водителя 1982 года рождения.
В результате ДТП в автомобиле Datsun погибли: мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения, и их 15-летняя дочь.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.