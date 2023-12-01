В Клину один человек пострадал в ДТП с семью автомобилями

"По предварительной информации, сегодня примерно в 12:00 на 89-м км автодороги М-10 "Россия" произошло попутное столкновение с участием семи транспортных средств. В результате ДТП один из водителей получил телесные повреждения и был госпитализирован", - сказали в пресс-службе.