Водитель автобуса в Подольске сбил подростка, перебегавшего дорогу на красный свет

«Сегодня примерно в 17:00 у одного из домов, расположенных на ул. Бородинская, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на 14-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – говорится в сообщении.