Водитель автобуса в Подольске сбил подростка, перебегавшего дорогу на красный свет
Водитель рейсового автобуса в Подольске сбил 14-летнего подростка, который перебегал дорогу на красный сигнал. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«Сегодня примерно в 17:00 у одного из домов, расположенных на ул. Бородинская, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на 14-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП несовершеннолетний с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.