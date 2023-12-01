В Екатеринбурге водитель наехал на 9-летнего мальчика

В Академическом районе Екатеринбурга вечером 1 декабря водитель Fiat Ducato наехал на 9-летнего мальчика, переходящего дорогу по ходу движения машины по пешеходному переходу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Екатеринбурга.

«Водитель, управляя автомашиной Fiat Ducato, двигаясь по ул. Павла Шаманова со стороны ул. Мехренцева в сторону ул. Вильгельма Де Геннина, допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщило ведомство в telegram-канале.

Водитель пояснил, что, подъезжая к пешеходному переходу, снизил скорость и убедился, что никто не собирается переходить дорогу. Он не заметил ребенка, который в тот же момент шел слева по переходу. Мужчину привлекли к административной ответственности. Госавтоинспекторы уточнили, что на месте ДТП была скользкая дорога, а горизонтальная дорожная разметка была изношена.