В Северной Осетии в ДТП погибли четыре человека

"1 декабря 2023 года в районе 19 часов на 63-м км автодороги Моздок - Чермен - Владикавказ произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Камаз" 1963 года рождения выехал с полевой дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю Lada Granta под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны селения Ачалуки в направлении селения Майское. В результате попутного столкновения водитель автомобиля Lada Granta и трое его пассажиров, включая двух несовершеннолетних, скончались в медицинском учреждении", - сообщается в Telegram-канале ведомства.