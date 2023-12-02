ДТП с участием трех автомобилей произошло на Можайском шоссе

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Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на Можайском шоссе, в районе дома 23. Об этом в субботу, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», машины столкнулись на среднем ряду трассы. В результате ДТП одну девушку передали на осмотр сотрудникам скорой помощи, после обследования она была госпитализирована. На данный момент перекрыты две полосы движения по шоссе.