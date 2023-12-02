В Москве произошло «огненное» ДТП: есть жертвы

Как сообщали источники ранее, на трассе загорелся эвакуатор, а также автомобиль, который находился на нем. Также загорелась еще одна машина, которая лежала перевернутая около первых двух. Рядом с местом происшествия также находилась фура, пишет ren.tv. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Экстренные службы работают на месте, подробности ДТП устанавливаются.