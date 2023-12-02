На Камчатке водитель влетел в группу военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на трассе «Петропавловск-Камчатский–Елизово». Владелец машины ехал на скорости около 80 км/час. Спустя некоторое время он наехал на нескольких людей в военной форме, на одном из них был светоотражающий жилет.

В результате пострадали не менее шести человек. Один находится в тяжелом состоянии.