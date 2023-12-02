В Саратове столкнулись автобус и большегруз, пострадали 10 человек

В Саратове столкнулись автобус маршрута №75 и большегруз, в ДТП пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в областной службе спасения.

"Пять пострадавших доставили в больницу, остальные от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, тяжелых пострадавших нет", - написали в Telegram-канале правительства Саратовской области.

В городском отделе ГИБДД отметили, что маршрутный автобус Isuzu врезался в припаркованный грузовик Scania, водителя фуры в этом момент в машине не было.