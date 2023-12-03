В Москве на 32 км МКАД произошла авария

На внешней стороне 32 километра МКАД водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

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"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся на крышу. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе аварии не затруднено. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Москве правоохранители устанавливали обстоятельства ДТП с участием нескольких автомобилей.

ДТП произошло 2 декабря на Староникольской улице. В районе дома N2 столкнулись несколько машин.