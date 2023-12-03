В Приморье произошло смертельное ДТП
В Приморском крае 24-летний водитель Suzuki Solio устроил смертельное ДТП. Он выехал на встречку, где столкнулся с Suzuki Grand Vitara. Виновник аварии погиб, пишет «Комсомольская правда. Дальний Восток».
В УМВД России по региону пояснили, что ДТП произошло на 3 км автодороги «Артем-Находка-Порт Восточный». После столкновения Suzuki Solio отлетела на обочину и перевернулась.
Медики госпитализировали 62-летнего водителя и 67-летнюю пассажирку машины, в которую влетел лихач.
На месте инцидента работают правоохранители. Проводится административное расследование, а также назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что на трассе Петропавловск-Камчатский – Елизово водитель Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и влетел в колонну военнослужащих, которые переходили дорогу. Пострадали шесть человек.