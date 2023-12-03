В Саратовской области в лоб столкнулись два автомобиля

В Татищевском районе недалеко от села Карякино в Саратовской области столкнулись автомобили Нyundai и Lada.

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В аварии пострадали пять человек, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Он уточнил, что по информации начальника службы спасения Саратовской области Никиты Зрады, троих мужчин и двух женщин медики отвезли в больницу.