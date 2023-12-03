Водителя зажало в искореженном грузовике после ДТП на трассе «Кавказ»

Авария произошла в ночь на 3 декабря на федеральной трассе «Кавказ». По предварительной информации, у грузового автомобиля лопнуло колесо, после чего водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии водитель фуры получил серьезные травмы и оказался зажат в кабине.