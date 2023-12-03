Шестилетний ребенок погиб в ДТП под Курском

Шестилетний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний и трое взрослых пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону. Авария произошла днем 2 декабря на 53-м километре автодороги Курск — Поныри в Золотухинском районе.

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы несовершеннолетний пассажир 2020 года рождения автомобиля LADA Granta, женщина-водитель автомобиля LADA Granta, женщина-пассажир 1966 года рождения автомобиля LADA Granta, женщина-пассажир1997 года рождения автомобиля LADA 21214, а несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения автомобиля LADA Granta скончался, — говорится в сообщении.

Ранее смертельное ДТП произошло в Приморском крае, где водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате 24-летний виновник аварии погиб, его иномарка улетела в кювет и перевернулась.