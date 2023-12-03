На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись 15 машин
В Московской области произошло массовое ДТП, столкнулись 15 автомобилей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на Новорижском шоссе, недалеко от Истры, перед Центральной кольцевой автомобильной дорогой в сторону Москвы.
По предварительным данным, отметил источник, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства массового столкновения устанавливаются.
По состоянию на 13:02 мск, образовалась пробка длиною в пять километров, сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы пояснили, что последовательное столкновение десятка автомобилей напомнило им «кегельбан».
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