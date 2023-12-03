В Московской области произошло массовое ДТП, столкнулись 15 автомобилей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Новорижском шоссе, недалеко от Истры, перед Центральной кольцевой автомобильной дорогой в сторону Москвы.

По предварительным данным, отметил источник, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства массового столкновения устанавливаются.

По состоянию на 13:02 мск, образовалась пробка длиною в пять километров, сообщает Telegram-канал Mash.