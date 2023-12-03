На автодороге М-9 «Балтия» в Истре произошли два ДТП, пострадавших нет

Две аварии произошли на автодороге М-9 «Балтия» в Истре.

Об этом информирует ГУМВД России по Московской области.

Как отмечается в материале, водитель за рулём Datsun не справился с управлением и совершил попутное столкновение с Audi.

Пострадавших нет, пять автомобилей получили повреждения.

В это же время на данном участке дороги водитель Suzuki также не справился с управлением и совершил попутное столкновение с Ford.