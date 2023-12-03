На автодороге М-9 «Балтия» в Истре произошли два ДТП, пострадавших нет
Две аварии произошли на автодороге М-9 «Балтия» в Истре.
Об этом информирует ГУМВД России по Московской области.
Как отмечается в материале, водитель за рулём Datsun не справился с управлением и совершил попутное столкновение с Audi.
Пострадавших нет, пять автомобилей получили повреждения.
В это же время на данном участке дороги водитель Suzuki также не справился с управлением и совершил попутное столкновение с Ford.
Четыре автомобиля получили повреждения, пострадавших нет.