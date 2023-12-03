Девять машин попали в ДТП из-за снегопада в Подмосковье

В двух авариях на Новорижском шоссе неподалеку от подмосковной Истры столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по области.

Так, два дорожных происшествия произошли 3 декабря примерно в 12:20 на 51-м километре автодороги М-9 "Балтия".

В первом инциденте водитель Datsun не справился с управлением и врезался в Audi. В результате повреждения получили пять машин.

Вторая авария случилась по причине водителя Suzuki, который тоже не справился с управлением и въехал в едущий впереди грузовик Ford. По итогу ДТП пострадали четыре автомобиля.

Уточняется, в обоих происшествиях никто не пострадал. На месте уже работают сотрудники ГИБДД, но движение еще частично ограничено. В связи с этим автомобилистам порекомендовали учитывать эти ДТП и выбирать пути объезда.