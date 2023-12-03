Массовое ДТП парализовало движение по Новорижскому шоссе

Ситуация на Новорижском шоссе на фоне массового ДТП продолжает оставаться сложной, движение в сторону Москвы существенно затруднено, пишет «Российская газета».

Отмечается, что первоначально СМИ сообщили о 10 машинах, попавших в ДТП в районе Истры. Затем их количество постепенно выросло до 17.

По последним данным, в общей сложности на Новорижском шоссе в Подмосковье произошло девять мелких ДТП, в них столкнулись 20 автомобилей.

Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте массового столкновения машин. Движение транспорта на этом участке затруднено, местами - парализовано.

По мнению специалистов, основной причиной сложившейся ситуации является сильный снегопад, который во второй половине дня обрушился на Москву.