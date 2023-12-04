Количество попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин увеличилось до 20

Участниками массового ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье стали 20 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Появилось видео большого ДТП на Новорижском шоссе
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Изначально в ГУ МВД России по Московской области рассказывали, что в двух массовых ДТП на Новорижском шоссе оказались повреждены девять машин.

В воскресенье в Московском регионе начался сильный снегопад. В Москве городские службы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, горожан попросили быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также перенести поездки на автомобилях.

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