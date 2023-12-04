В Удмуртии в аварии с микроавтобусом пострадали семь человек
В Удмуртии микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями, травмы получили семь человек, включая двоих подростков, сообщили в ГИБДД по региону.
Авария произошла около 08:00 на 32-м километре дороги "Игра - Глазов" Балезинского района. Столкнулись УАЗ, Lada Granta и Mercedes.
Пострадала пассажирка Lada и шесть человек из микроавтобуса: две пятнадцатилетние школьницы, две молодые 18-летние девушки, женщина 1955 года рождения и 60-летний мужчина.
Сейчас на месте ДТП работает Госавтоинспекция региона. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
Как уточнила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук, пятеро пострадавших после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение. Одна женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой