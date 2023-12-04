В Удмуртии в аварии с микроавтобусом пострадали семь человек

В Удмуртии микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями, травмы получили семь человек, включая двоих подростков, сообщили в ГИБДД по региону.

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Авария произошла около 08:00 на 32-м километре дороги "Игра - Глазов" Балезинского района. Столкнулись УАЗ, Lada Granta и Mercedes.

Пострадала пассажирка Lada и шесть человек из микроавтобуса: две пятнадцатилетние школьницы, две молодые 18-летние девушки, женщина 1955 года рождения и 60-летний мужчина.

Сейчас на месте ДТП работает Госавтоинспекция региона. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.