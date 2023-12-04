В Красноярском крае из-за ветра опрокинулся автобус с пассажирами

Междугородний автобус с 15 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Шарыповском районе Красноярского края. Причиной ДТП стал сильный порыв ветра.

Согласно данным Госавтоинспекции, авария произошла сегодня около 13:30 по местному времени на втором километре дороги Шарыпово - Назарово. Из-за сильного бокового ветра автобус, следовавший из Шарыпово в Красноярск, оказался в кювете и опрокинулся на правый бок, уточнили в региональном управлении МВД.