Subaru в Башкирии скатилась с горы и придавила женщину к ее машине

В городе Октябрьский (Башкортостан) водитель Subaru не смог затормозить на ледяном склоне и сбил женщину, садившуюся в припаркованную Audi. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV» и публикует видеозапись инцидента.

© Газета.ру

На кадрах видно, что автомобиль Subaru спускается по заснеженному крутому склону от жилых домов. Водитель при этом вывернул руль влево, а колеса машины заблокированы. Несмотря на это, затормозить ему не удалось, автомобиль проехал прямо и врезался в левый борт припаркованного синего седана Audi.