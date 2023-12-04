Водитель бульдозера несколько раз ударил ковшом по иномарке россиянки

В Комсомольске-на-Амуре водитель бульдозера ударил ковшом по крыше легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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Ночью во дворе дома по улице Мира водитель спецтехники подъехал к припаркованной Toyota Vitz, занес ковш над крышей иномарки и трижды опустил его на крышу. Владелица автомобиля написала заявление в полицию. Автомобиль на ходу, однако ему требуется ремонт.