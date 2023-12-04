Пьяный мигрант без прав протаранил встречный автомобиль

В Изобильненском районе Ставропольского края 49-летний мужчина за рулем автомобиля «Ока» зацепил боком встречный ВАЗ-2115 и перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

На фото с места происшествия видно, что «Ока» лежит на проезжей части вверх колесами, с механическими повреждениями левого борта. На асфальте видны следы пролившихся технических жидкостей. Факт опьянения водителя подтвердило освидетельствование. Кроме того выяснилось, что у гражданина иностранного государства нет российских водительских прав. По факту аварии полиция проводит проверку.