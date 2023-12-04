Колонна Росгвардейцев попала в смертельное ДТП в Воронежской области

По предварительным данным, водитель большегруза не учел погодные условия и габариты машины, а также превысил скорость. Грузовик врезался в колонну Росгвардии, которая состояла из трех автобусов, трех "Уралов" и двух машин сопровождения. В результате ДТП погиб пассажир фуры.