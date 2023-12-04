Колонна Росгвардейцев попала в смертельное ДТП в Воронежской области

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. В результате ДТП один человек погиб, пять росгвардейцев пострадали, сообщает Telegram-канал Baza. Авария произошла в Бобровском районе на трассе М4 "Дон".
Водитель грузовика и пятеро силовиков получили травмы различной степени тяжести, их доставили в Бобровскую районную больницу. Другие подробности аварии не уточняются. По данным агентства РИА Новости, пострадали четыре человека. Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель фуры уснул за рулем, а погибшим оказался его сменщик, 29-летний Ахмад Шиданов.
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