Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области

В Воронежской области фура врезалась в колонну Росгвардии. Погиб один человек, четверо пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

ДТП произошло в Бобровском районе на трассе М4 «Дон», отметил собеседник агентства.

Водитель большегруза не учел погодные условия и свои габариты, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии из трех автобусов, трех «Уралов» и двух машин сопровождения, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, при столкновении погиб пассажир фуры. Кроме того, получили травмы различной степени тяжести водитель грузовика и 5 росгвардейцев. Им оказали необходимую помощь и доставили в Бобровскую районную больницу.