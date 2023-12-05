Водителя Kia, столкнувшегося с Mercedes-Maybach, в котором с концерта в Санкт-Петербурге возвращался рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), выдворят из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, водитель по фамилии Камолов почти три года уклонялся от выезда из страны. Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил его к штрафу в 5 тыс. рублей и административному выдворению.

Maybach, в котором находился рэпер Баста, попал в аварию 3 декабря 2023 года у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Он возвращался с концерта и, предположительно, находился на заднем сиденье.