В Астраханской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

"Сегодня в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на автодороге вблизи поселка Кирпичный Завод Приволжского района произошло ДТП, которое привело к гибели его участников. Обстоятельства случившего выясняются. Прокуратура области ход процессуальной проверки по факту ДТП поставила на контроль", - говорится в сообщении.