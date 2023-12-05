В Таиланде 14 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом

Пассажирский автобус врезался в дерево в провинции Прачуапкхирикхан на юге Таиланда, в результате погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает газета Manager Daily.

По данным издания, авария произошла примерно в 300 км южнее Бангкока. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В результате ДТП погибли как минимум 14 человек, пишет RT. Еще 20 получили ранения.