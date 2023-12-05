Попавший в ДТП грузовик перекрыл три полосы на МКАД в Москве
В Москве грузовой автомобиль попал в аварию и перекрыл несколько полос для движения на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На внешней стороне 24-го километра МКАД (в районе развязки с Каширским ш.) водитель грузового автомобиля совершил наезд на снежные массы у разделительного ограждения, в результате чего его развернуло на проезжей части», — говорится в сообщении.
В результате аварии движение по трем полосам из пяти было перекрыто. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
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